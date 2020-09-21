Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 33,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2500 грн/долар, євро 33,1730 - 33,1965 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3701 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2300 28,2500 EUR/UAH 33,1730 33,1965 RUB/UAH 0,3730 0,3701

нагадаємо, 18 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1950 грн/долар, євро 33,3394 - 33,3631 грн/євро, російський рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року,