ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся до уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 18 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копейки до 28,19 гривен за доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,3394 - 33,3631 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1750

28,1950

EUR/UAH

33,3394

33,3631

RUB/UAH

Самые читаемые новости

0,3726

0,3730

Отметим, 17 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,2159 - 33,2395 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на таком уровне: 28,1718 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 18 сентября составляет 28,1127 гривен за 1 доллар.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля