Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 14 копійки до 28,19 гривень за долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1750 - 28,1950 грн/долар, євро 33,3394 - 33,3631 грн/євро, російський рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Зазначимо, 17 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 33,2159 - 33,2395 грн/євро, російський рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 вересня встановлено на такому рівні: 28,1718 гривень за 1 долар (+0,0591 грн). При цьому курс долара на 18 вересня становить 28,1127 гривень за 1 долар.