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Курс доллара продолжил рост на межбанке

Новости » Финансы    27.12.2018 - 13:40
Курс доллара продолжил рост на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 22 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 27 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 27,50 грн/доллар, в покупке до 27,47 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 31,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,4200 - 27,4500 грн/доллар, евро 31,2149 - 31,2435 грн/евро, российский рубль 0,3977 - 0,3985 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,4700    27,5000

EUR/UAH     31,3267    31,3610

RUB/UAH     0,3996       0,4002

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, 26 декабря торги по доллару на межбанке  торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 31,0241 - 31,0555 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,26 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2726,7788 гривен за 100 долларов (-16,6146 гривен).

НБУ повысил справочный курс доллара Доллар резко вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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