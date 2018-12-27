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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси    27.12.2018 - 13:40
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс виріс на 22 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 27 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 22 копійки до 27,50 грн/долар, купівлі до 27,47 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 31,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,4200 - 27,4500 грн/долар, євро 31,2149 - 31,2435 грн/євро, російський рубль 0,3977 - 0,3985 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,4700    27,5000

EUR/UAH     31,3267    31,3610

RUB/UAH     0,3996       0,4002

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 26 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 31,0241 - 31,0555 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2726,7788 гривень за 100 доларів (-16,6146 гривень).

НБУ підвищив довідковий курс долара Долар різко зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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