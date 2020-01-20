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НБУ сократил покупку валюты на межбанке

Новости » Экономика     20.01.2020 - 10:20
НБУ сократил покупку валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк выкупает валюту, которую нерезиденты направляют на покупку гособлигаций

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 13-17 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов, что на 48 млн долларов меньше, чем неделей ранее (148 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 298,00 млн долларов и продал на 30,00 млн долларов.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 268,00 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке

bank.gov.ua

Напомним, в декабре Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.

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Темы: Курс доллара
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