Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,32 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.