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Курс доллара падает второй день подряд

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Украина, Четверг 28 октября 2021 16:01
Курс доллара падает второй день подряд Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,32 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 26,3265 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 26,3712 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара падает второй день подряд.

Курс доллара падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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