Курс доллара продолжил падение на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2650 - 26,2850 грн/доллар, евро 30,6433 - 30,6667 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 28 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3200 - 26,3400 грн/доллар, евро 30,6812 - 30,7045 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,32 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.