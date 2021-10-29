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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Пятница 29 октября 2021 10:16
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,28 гривен за доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,66 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2650 - 26,2850 грн/доллар, евро 30,6433 - 30,6667 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 28 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3200 - 26,3400 грн/доллар, евро 30,6812 - 30,7045 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,32 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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