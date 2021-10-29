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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:16
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара знизився на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,28 гривень за долар, курс в покупці до 26,26 гривень за долар. Курс євров у продажу знизився на 4 копійки до 30,66 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2650 - 26,2850 грн/долар, євро 30,6433 - 30,6667 грн/євро, російський рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 28 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3200 - 26,3400 грн/долар, євро 30,6812 - 30,7045 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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