Курс доллара ускорил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,58 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 33,5592 - 33,5833 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,85 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 26 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.