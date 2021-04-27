Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 27 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 33,53 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,5089 - 33,5303 грн/євро, російський рубль 0,3701-0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.