Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 5 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,79 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 33,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7800 - 27,7950 грн/доллар, евро 33,2415 - 33,2594 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3704 грн/рубль.

Напомним, 4 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8450 - 27,8600 грн/доллар, евро 33,3555 - 33,3734 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 27,8885 гривен за 1 доллар (-0,1065 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 27,995 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 21 декабря 2020 года - 27,82 гривен.

Прогноз

По прогнозу группы ICU, до конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар.