Курс доллара упал до минимума с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 27,8885 гривен за 1 доллар (-0,1065 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 27,995 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд и опустился до минимума с начала года. Ниже курс был только 21 декабря 2020 года - 27,82 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 4 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,46 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу группы ICU, до конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар.