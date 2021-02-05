Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 5 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,79 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 33,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7800 - 27,7950 грн/долар, євро 33,2415 - 33,2594 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3704 грн/рубль.

Нагадаємо, 4 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8450 - 27,8600 грн/долар, євро 33,3555 - 33,3734 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,8885 гривень за 1 долар (-0,1065 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 27,995 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 21 грудня 2020 року - 27,82 гривень.

Прогноз

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар.