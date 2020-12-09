Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 34,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,0300 - 28,0500 грн/доллар, евро 33,9919 - 34,0162 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3824 грн/рубль.

Отметим, 8 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1141 - 34,1355 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,08 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 28,0828 гривен за 1 доллар (-0,1566 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 28,2394 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается пятый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.