Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 34,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 33,9919 - 34,0162 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3824 грн/рубль.

Зазначимо, 8 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1141 - 34,1355 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 28,0828 гривень за 1 долар (-0,1566 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 28,2394 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується п'ятий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.