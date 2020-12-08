Курс доллара перешел к росту на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,15 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копейки до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 34,13 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1141 - 34,1355 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3845 грн/рубль.

Отметим, 7 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1300 грн/доллар, евро 34,1536 - 34,1751 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,08 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 28,0828 гривен за 1 доллар (-0,1566 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 28,2394 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается пятый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.