Курс доллара продолжил падение на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 24 сентября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,23 гривен за доллар, курс в покупке - 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,2000 - 24,2300 грн/доллар, евро 26,6151 - 26,6457 грн/евро, российский рубль 0,3796 - 0,3805 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2300 EUR/UAH 26,6151 26,6457 RUB/UAH 0,3796 0,3805

Напомним, 23 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7057 - 26,7252 грн/евро, российский рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,20 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 сентября установлен на таком уровне 2420,9491 гривен за 100 долларов (-11,7704 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 24 сентября - 2432,7195 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (17 января 2016 года) - 2418,7399 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 24,30 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копеек до 26,74 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,23 - 23 сентября), продажи - 24,30 (24,46 - 23 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,32 (24,55 - 23 сентября), продажи - 26,74 (26,97 - 23 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,48 - 23 сентября), продажи 3,83 (3,86 - 23 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.