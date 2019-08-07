Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже 7 августа 2019 года снизился на 12 копеек - до 25,33 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек - до 28,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2900 - 25,3300 грн/доллар, евро 28,4081 - 28,4531 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,2900 25,3300

EUR/UAH 28,4081 28,4531

RUB/UAH 0,3835 0,3863

Напомним, накануне торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Отметим, официальный курс доллара снижается второй день подряд. В частности, Национальный банк Украины на 8 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.