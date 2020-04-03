Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,3700 - 27,4200 грн/доллар, евро 29,5459 - 29,5998 грн/евро, российский рубль 0,3531 - 0,3540 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3700 27,4200 EUR/UAH 29,5459 29,5998 RUB/UAH 0,3531 0,3540

Напомним, 2 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4800 грн/доллар, евро 29,7507 - 29,8158 грн/евро, российский рубль 0,3467 - 0,3477 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 апреля установлен на таком уровне: 27,5962 гривен за 1 доллар (-0,1576 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,7538 гривен за 1 доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.