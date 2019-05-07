Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,40 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3700 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,5739 - 29,6049 грн/евро, российский рубль 0,4042 - 0,4048 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4000

EUR/UAH 29,5739 29,6049

RUB/UAH 0,4042 0,4048

Напомним, 6 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4000 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,5468 - 29,5890 грн/евро, российский рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,49 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 2649,592 гривен за 100 долларов (1,5459 гривен).