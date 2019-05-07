Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,40 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4000 грн/долар, євро 29,5739 - 29,6049 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4048 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3700 26,4000

EUR/UAH 29,5739 29,6049

RUB/UAH 0,4042 0,4048

Нагадаємо, 6 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4000 - 26,4400 грн/долар, євро 29,5468 - 29,5890 грн/євро, російський рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,49 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 2649,592 гривень за 100 доларів (1,5459 гривень).