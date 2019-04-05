Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар опустився нижче рівня 26,90 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 5 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,84 грн/долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,13 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8100 - 26,8400 грн/долар, євро 30,1049 - 30,1305 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8100 26,8400

EUR/UAH 30,1049 30,1305

RUB/UAH 0,4100 0,4106

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8400 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1010 - 30,1432 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 2702,2033 гривень за 100 доларів (-5,9088 гривень).