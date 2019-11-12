Курс доллара продолжает снижаться

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 27,16 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,41 - 11 ноября), продажи - 24,58 (24,66 - 11 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,81 - 11 ноября), продажи - 27,16 (27,27 - 11 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 11 ноября), продажи 3,87 (3,89 - 11 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,45-24,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 12 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,00 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 ноября справочный курс на уровне 24,46 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 ноября (24,50). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как прогнозируют аналитики, в ближайшее время ожидается рост курса доллара к гривне до уровня 25 грн/доллар, поскольку Минфин снижает предложение ОВГЗ, которые покупают нерезиденты.

Напомним, за минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.