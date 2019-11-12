Курс долара продовжує знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 27,16 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,41 - 11 листопада), продажу - 24,58 (24,66 - 11 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,78 (26,81 - 11 листопада), продажу - 27,16 (27,27 - 11 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 11 листопада), продажу 3,87 (3,89 - 11 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,45-24,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 12 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 27,00 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 листопада довідковий курс на рівні 24,46 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 листопада (24,50). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як прогнозують аналітики, найближчим часом очікується зростання курсу долара до гривні до рівня 25 грн/долар, оскільки Мінфін знижує пропозицію ОВДП, які купують нерезиденти.

Нагадаємо, за минулий тиждень (4-8 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.