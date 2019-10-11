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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    11.10.2019 - 10:35
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеейк до 26,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4600 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,9329 - 26,9549 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3814 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4600

24,4800

EUR/UAH

26,9329

26,9549

RUB/UAH

0,3810

0,3814

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 10 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,9904 - 27,0320 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 2453,0569 гривен за 100 долларов (-17,0432 гривен).

НБУ на 11 октября снизил официальный курс доллара Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен
Темы: Курс доллара
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