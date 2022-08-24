Курс доллара продолжает рост: сколько стоит валюта в Украине 24 августа

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

покупка - 39,80 грн (39,65 - 23 августа)

продажа - 40,65 грн (40,60 - 23 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

покупка - 39,65 грн (39,60 - 23 августа),

продажа - 40,80 грн (40,85 - 23 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

покупка - 8,20 грн (8,20 - 23 августа),

продажа - 8,50 грн (8,55 - 23 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 24 августа также составляет 36,298 гривен за евро (-0,2706 грн).

Курс евро стал ниже курса доллара впервые с декабря 2002 года.