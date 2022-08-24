Курс долара продовжує зростання: скільки коштує валюта в Україні 24 серпня

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 39,80 грн (39,65 - 23 серпня)

продаж - 40,65 грн (40,60 - 23 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 39,65 грн (39,60 - 23 серпня),

продаж - 40,80 грн (40,85 - 23 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,20 грн (8,20 - 23 серпня),

продаж - 8,50 грн (8,55 - 23 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 24 серпня також становить 36,298 гривень за євро (-0,2706 грн).

Курс євро став нижче курсу долара вперше з грудня 2002 року.