Курс доллара продолжает расти на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,70 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6800 - 27,7000 грн/доллар, евро 32,7897 - 32,8106 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6800 27,7000 EUR/UAH 32,7897 32,8106 RUB/UAH 0,3689 0,3693

Отметим, 2 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6450 - 27,6750 грн/доллар, евро 32,7067 - 32,7422 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 3 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,98 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,45 - 1 сентября), продажи - 27,72 (27,68 - 1 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,44 (32,47 - 1 сентября), продажи - 32,98 (33,01 - 1 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,41 - 1 сентября), продажи 3,81 (3,80 - 1 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 сентября установлен на таком уровне: 27,6908 гривен за 1 доллар (+0,048 грн). При этом курс доллара на 3 сентября составляет 27,6428 гривен за 1 доллар.