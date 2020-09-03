Курс долара продовжує рости на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 вересня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6800 - 27,7000 грн/долар, євро 32,7897 - 32,8106 грн/євро, російський рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6800 27,7000 EUR/UAH 32,7897 32,8106 RUB/UAH 0,3689 0,3693

нагадаємо, 2 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6450 - 27,6750 грн/долар, євро 32,7067 - 32,7422 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3675 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 3 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 17 копійок до 32,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,49 - 2 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 2 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,32 (32,44 - 2 вересня), продажу - 32, 81 (32,98 - 2 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 2 вересня), продажу 3,81 (3,81 - 2 вересня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 27,6908 гривень за 1 долар (+0,048 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,6428 гривень за 1 долар.