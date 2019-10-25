Курс доллара продолжает расти на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 9 копеек до 25,24 гривен за доллар, курс в покупке до 25,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,0365 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2000 - 25,2600 грн/доллар, евро 27,9972 - 28,0365 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3944 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2000 25,2600 EUR/UAH 27,9972 28,0365 RUB/UAH 0,3937 0,3944

Напомним, 24 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9128 - 27,9491 грн/евро, российский рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,11 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2511,4112 гривен за 100 долларов (+22,1583 гривен).

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную. По его словам, ситуация соответствует фундаментальным экономическим параметрам.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.