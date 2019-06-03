Курс доллара продолжает расти на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 7 копеек до 26,93 грн/доллар, курс в покупке до 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,0499 - 30,0727 грн/евро, российский рубль 0,4104 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9000 26,9300

EUR/UAH 30,0499 30,0727

RUB/UAH 0,4104 0,4113

Напомним, 31 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,9395 - 29,9703 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 2685,4695 гривен за 100 долларов (-1,7878 гривен).