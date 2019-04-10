Курс доллара продолжает расти на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 апреля 2019 года вырос на 12 копеек до 26,87 грн/доллар, курс в покупке до 26,84 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,20 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8400 -26,8700 грн/доллар, евро 30,1735 - 30,2045 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8400 26,8700

EUR/UAH 30,1735 30,2045

RUB/UAH 0,4152 0,4161

Напомним, 9 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7500 грн/доллар, евро 30,1348 - 30,1659 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 апреля установлен на таком уровне: 2676,5228 гривен за 100 долларов (+6,913 гривен).