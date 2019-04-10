Курс долара продовжує рости на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 10 квітня 2019 року виріс на 12 копійок до 26,87 грн/долар, курс купівлі до 26,84 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,20 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8400 -26,8700 грн/долар, євро 30,1735 - 30,2045 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4161 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8400 26,8700

EUR/UAH 30,1735 30,2045

RUB/UAH 0,4152 0,4161

Нагадаємо, 9 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7500 грн/долар, євро 30,1348 - 30,1659 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 квітня встановлено на такому рівні: 2676,5228 гривень за 100 доларів (+6,913 гривень).