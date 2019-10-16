Курс доллара продолжает расти

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар приблизился к уровню 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,57 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,70 (24,62 - 15 октября), продажи - 24,99 (24,94 - 15 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,09 (27,02 - 15 октября), продажи - 27,57 (27,53 - 15 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,50 - 15 октября), продажи 3,88 (3,88 - 15 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75-25,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,40 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,84 грн/доллар, повысив его по сравнению с 15 октября (24,77). Таким образом, официальный курс на 17 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).

Аналитики считают, что общий тренд укрепления гривны к доллару в этом году завершен, и отметку в 24 грн за доллар национальная валюта пройти не сможет.