Эксперт дал прогноз курса доллара до конца года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потенциал для укрепления гривны уже исчерпан

Общий тренд укрепления гривны к доллару в этом году завершен, и отметку в 24 грн за доллар национальная валюта пройти не сможет. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, рост курса доллара в начале текущей неделе до 24,80 грн/доллар - это обычные колебания, которые пока не свидетельствуют о начале роста.

По его мнению, национальная валюта может удержаться на отметке 24,60 грн/доллар до конца октября. В частности, до конца месяца ожидается еще два аукциона ОВГЗ, которые могут пополнить рынок долларовой ликвидностью.

"Особое внимание стоит уделить 29 октября, если Минфин проведет эмиссию 5-летних бумаг, спрос на которые самый большой. В этом случае мы получим укрепление гривны до 24. В случае отсутствия такого предложения доллар после аукциона начнет восстанавливаться, и это и будет отправной точкой снижения до нового года", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара на межбанке 15 октября 2019 года вырос в продаже на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов. При этом минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1413,18 млн грн до 98423,01 млн грн.