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Курс долара продовжує падіння на міжбанку

Новини » Фінанси     01.11.2019 - 10:39
Курс долара продовжує падіння на міжбанку
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 11 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 1 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок - до 24,67 гривень за долар, курс купівлі - до 24,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок - до 27,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6700 грн/долар, євро 27,4933 - 27,5243 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6400

24,6700

EUR/UAH

27,4933

27,5343

RUB/UAH

0,3850

0,3855

Нагадаємо, 31 жовтня міжбанківські торги по долару закрилися в діапазоні 24,7500 - 24,7800 грн/долар, євро 27,5690 - 27,6024 грн/євро, російський рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

На 1 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара на позначці 24,81 гривень. Протягом тижня курс долара стабільно знижується. Також курс євро на сьогодні встановлено на позначці 27,68 гривень за євро.

Зазначимо, раніше було опубліковано свіжий топ-100 найбагатших українців. За даними рейтингу НВ і Dragon Capital, сотня найбагатших українців за рік збідніла на 2,7 млрд доларів - їх статок скоротився до 34,8 млрд доларів. У той же час сумарно п'ять найбагатших українців втратили 3,8 млрд доларів.

Рейтинг незмінно очолює олігарх Ринат Ахметов, за ним йдуть Віктор Пінчук і Вадим Новинський. Першу п'ятірку замикають Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

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