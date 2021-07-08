Курс доллара продолжает падать на межбанке

На межбанке утром 8 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 27,25 гривен за доллар, в покупке - до 27,23 гривен за доллар. Евро тоже потерял две копейки и продается за 32,18 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
По состоянию на 10:11 валюты торгуются в диапазоне: доллар 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,1427 - 32,1663 грн/евро, российский рубль 0,3620 - 0,3624 грн/рубль.
Напомним, 7 июля торги завершились в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 32,1659 - 32,1895 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины на сегодня повысил курс до 27,29 гривен за доллар.
Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.