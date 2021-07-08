Курс долара продовжує падати на міжбанку

На міжбанку вранці 8 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 27,25 гривень за долар, в покупці - до 27,23 гривень за долар. Євро теж втратив дві копійки і продається по 32,18 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Станом на 10:11 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,1427 - 32,1663 грн/євро, російський рубль 0,3620 - 0,3624 грн/рубль.
Нагадаємо, 7 липня торги завершилися у діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 32,1659 - 32,1895 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України на сьогодні підвищив курс до 27,29 гривень за долар.
Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 27,2993 гривень за 1 долар (+0,0496). При цьому курс долара на 7 липня становив: 27,2497 гривень за 1 долар.