Курс доллара приостановил стремительный рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,64 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3900 - 28,4150 грн/доллар, евро 34,6102 - 34,6407 грн/евро, российский рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Отметим, 22 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4000 - 28,4300 грн/доллар, евро 34,6650 - 34,6988 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 28,2513 гривен за 1 доллар (+0,2122 грн). При этом курс доллара на 22 декабря составляет: 28,0391 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.