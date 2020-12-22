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Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек

Киев, Вторник 22 декабря 2020 17:10
Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар дорожает третий день подряд после падения до трехмесячного минимума

Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 20 копеек до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 34,69 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4000 - 28,4300 грн/доллар, евро 34,6650 - 34,6988 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке вырос еще на 20 копеек

Отметим, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2300 грн/доллар, евро 34,4293 - 34,4631 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины утром 22 декабря 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,33 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 34,50 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 28,2513 гривен за 1 доллар (+0,2122 грн). При этом курс доллара на 22 декабря составляет: 28,0391 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

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