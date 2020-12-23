Курс долара призупинив стрімке зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,41 гривень за долар, курс купівлі до 28,39 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,64 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3900 - 28,4150 грн/долар, євро 34,6102 - 34,6407 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Відзначимо, 22 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4000 - 28,4300 грн/долар, євро 34,6650 - 34,6988 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 28,2513 гривень за 1 долар (+0,2122 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 28,0391 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з початку вересня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.