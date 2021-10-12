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Курс долара призупинив зниження на міжбанку

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 10:14
Курс долара призупинив зниження на міжбанку Фото: курс долара не змінився (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,36 гривень за долар, курс в покупці - 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 31,4622 - 31,4906 грн/євро, російський рубль 0,3665-0,3669 грн/рубль.

Курс долара призупинив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 15 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 30,4911 - 30,5143 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.

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