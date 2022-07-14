Курс доллара приостановил рост: сколько стоит валюта в Украине 14 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,90 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 14 июля составляет 29,3675 гривен за евро (+0,0819 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

С конца прошлой недели доллар подорожал примерно на 2 гривны. Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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