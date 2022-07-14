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Курс доллара приостановил рост: сколько стоит валюта в Украине 14 июля

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Украина, Четверг 14 июля 2022 14:26
Курс доллара приостановил рост: сколько стоит валюта в Украине 14 июля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июля 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого снизился на 5 копеек до 7,90 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

С конца прошлой недели доллар подорожал примерно на 2 гривны. Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 36,35 грн (36,40 - 13 июля)
  • продажа - 37,40 грн (37,45 - 13 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,35 грн (36,40 - 13 июля),
  • продажа - 37,55 грн (37,60 - 13 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,70 грн (7,75 - 13 июля),
  • продажа - 7,90 грн (7,95 - 13 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 14 июля составляет 29,3675 гривен за евро (+0,0819 гривен).

Курс доллара приостановил рост: сколько стоит валюта в Украине 14 июля

Отметим, по данным НБУ, падение курса евро к доллару не окажет существенного влияния на объем валютной выручки от украинского экспорта, поскольку курс сейчас играет второстепенную роль.

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