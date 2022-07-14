Курс долара призупинив зростання: скільки коштує валюта в Україні 14 липня
В обмінних пунктах України сьогодні, 14 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,40 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 37,55 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 7,90 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
З кінця минулого тижня долар подорожчав приблизно на 2 гривні. Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках Долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 36,35 грн (36,40 - 13 липня)
- продаж - 37,40 грн (37,45 - 13 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,35 грн (36,40 - 13 липня),
- продаж - 37,55 грн (37,60 - 13 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,70 грн (7,75 - 13 липня),
- продаж - 7,90 грн (7,95 - 13 липня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 14 липня становить 29,3675 гривень за євро (+0,0819 гривень).
Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.
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