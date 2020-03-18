Курс доллара приостановил рост в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,63 гривен за доллар, курс евро снизился 29 копеек до 31,43 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,19 (27,24 - 17 марта), продажи - 28,63 (28,68 - 17 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (30,05 - 17 марта), продажи - 31,43 (31,72 - 17 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 17 марта), продажи 3,81 (3,81 - 17 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 18 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,79 гривен за евро. Оданко к 12:20 курс доллара вырос до 27,30.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 марта справочный курс на уровне 27,24 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 марта (27,03 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 28,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.