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Курс доллара приостановил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился - 28,82 гривен за доллар, курс в покупке - 28,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 32,26 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,8050 - 28,8250 грн/доллар, евро 32,2471 - 32,2667 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3641 грн/рубль.

Напомним, 26 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,8050 - 28,8250 грн/доллар, евро 32,5035 - 32,5261 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил четырехлетний максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. Курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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