Курс доллара приостановил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,61 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,5400 - 27,5600 грн/доллар, евро 33,5932 - 33,6149 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.