Курс доллара приблизился к уровню 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 21 копейку до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 27,26 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,68 (24,45 - 28 января), продажи - 24,91 (24,70 - 28 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,04 (26,83 - 28 января), продажи - 27,44 (27,26 - 28 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,64 (3,60 - 28 января), продажи 3,98 (3,95 - 28 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70-24,90 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 29 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 24,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 27,26 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 января справочный курс на уровне 24,83 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 января (24,71 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как свидетельствуют прогнозы опрошенных РБК-Украина аналитиков, среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.